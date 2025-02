Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 10:00 al Centro Sportivo “Di Bartolomei” di Roma (LE) per la 3ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Roma - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Roma: Carenza, De Benedetto (32’ st Del Tordello), D’Attilo ©, Gargiulo, Antonetti, Vasta, Basile, Bartolini (10’ st Xhemali), Sperlonga, Presutti, Falasconi. A disposizione: Mastrocinque, Da Cruz, Frangella, Tarnovetskyi, Ferretti, Mastropietro, Rizzardi. Allenatore: Mirko Ombetti

Lecce: Belloni, Pecere, De Lauro, Cafasso, Avvisati ©, D’Agostino, Cipressa, Raffo, Scotti (20’ st Marra), Placi, Desiate (23’ st Sergi). A disposizione: Lucarella, Costa, Tundo, Turlizzi, De Vito, Milli. Allenatore: Emanuele Antonucci:

Marcatori: 17’ pt Basile (rig.), 4’ st Cipressa

Ammoniti: Presutti

Arbitro: Luca Abadelli della sez. di Rieti

Assistenti: Francesco Calderone della sez. di Roma 2 - Federico Cappellini della sez. di Roma 2