Giallorossi della formazione Under 15 impegnati questa mattina alle 10:00 allo “Sport Village Tommaso Natale” di Palermo (PA) per la 10ª giornata del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Palermo - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Palermo: Impiche’, Cataldi, Madonia, Corea, Lo Iacono (36’ st Parisi), Ciulla, Profeta (36’ st Flamia), Pellegrino (36’ st Parrino), Musmeci (1’ st Petrola’), Rizzuto (17’ st Porcelli), Scaccianoce (29’ st Argano). A disposizione: Sciacca, Porcelli, Patti, Cina’. Allenatore: Giulio Greco

Lecce: Belloni, Pecere, Okoumassoun, Cafasso, Avvisati, Turlizzi, Cipressa (39’ st Sergi), Raffo (30’ st De Vito), Scotti, D’Agostino, Torsello. A disposizione: Mandorino, Tundo, De Lauro, Carluccio, Milli, D’Arpe, De Siate. Allenatore: Emanuele Antonino

Marcatori: 3’ st Petrola’, 22’ st Cafasso, 39’ st Scotti, 41’ st Corea

Ammoniti: Ciulla

Recupero: 1’ pt - 5’ st



Arbitro: Enrico Corvaglia della sez. di Catania

Assistenti: Renato Celestino della sez. di Palermo - Michele Marchese della sez. di Palermo