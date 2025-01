Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Monteboro" di Empoli (FI) per la 1ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Empoli - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Empoli: Neri, Tavanti (44’ st Zampardi), Guglielmino (44’ st Tognaccini), Lo Monaco (44’ st Roventini), Antonini, Barbieri, Diousse, Bagordo ©, Landi (31’ st Pellegrini), Busiello (44’ st Keita), Blini (31’ st Magherini). A disposizione: Mogliano, Poggi, Orlandi. Allenatore: Andrea Filippeschi

Lecce: Penev, Basile (25’ st Margheriti), Bozzolo, Longo, Guida (31’ st Voglino), Trio, Candido, Popescu, Esposito, Marrocco ©, Lerga (11’ st Parente). A disposizione: Ciaccia, Muya, Sergi, Martella, Maiotti, Villa. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 37’ pt Landi, 37’ st Busiello (Rig.), 42’ st Margheriti

Ammoniti: Diousse

Espulsi: Diousse

Recupero: 2’ pt - 5’ st

Arbitro: Salvatore Angileri della sez. di Empoli

Assistenti: Marco Alfieri della sez. di Prato - Giacomo Ginanneschi della sez. di Grosseto