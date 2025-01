L'USLecce comunica che in seguito alla sopravvenuta determinazione n. 55/24 assunta dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive in data 30 dicembre 2024, per la gara Lecce - Genoa del 05/01/2025, i soggetti residenti nella Provincia di Genova possono acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società Genoa Cricket and Football Club.



In ottemperanza alla predetta determinai si è provveduto ad annullare i tagliandi precedentemente emessi.



È stata attivata, inoltre, la procedura di richiesta rimborso. Si invitano i tifosi a compilare il form disponibile al seguente link

https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

La procedura è valida per tutti i canali di acquisto (web, punti fisici) a partire dalle ore 16 del 31/12/2024 fino al 06/01/2025 e la richiesta dovrà essere effettuata indicando il sigillo fiscale del proprio biglietto e un IBAN valido a cui verrà bonificato l’importo totale.

La vendita dei biglietti del Settore ospiti sarà attiva dalle ore 17 del 31/12/2024 e fino alle ore 19 del 04/01/2024