Squadra impegnata in una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di domenica con il Monza.



Ancora a riposo Pelmard a causa di uno stato febbrile mentre Coulibaly si è allenato regolarmente. Terapie per Banda, Gallo e Gaspar. È rientrato in sede Bonifazi, impegnato in un lavoro personalizzato nella doppia seduta odierna così come Marchwiński, mentre Pierret ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo e parte individualmente.

Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha fissato un allenamento al mattino ad Acaya.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Monza, 16ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica alle 12:30 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.