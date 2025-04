Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 13:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 12ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Catanzaro.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Lupo, Bianco, Danese, Mariano © (24’ st Cancella), Lattanzio, Buzzerio, Persano, Miccoli (24’ st Piccinno), Serra (1’ st Bottalico), Pambuca (10’ st Falbo), Schito (10’ st Spaseski). A disposizione: Fontanarosa, Arcuti, Papadia. Allenatore: Andrea Giannuzzi

Catanzaro: De Sensi, Longo, Elia (7’ st Faragó), Drago (15’ st Pellegrino), Sammarro (28’ st Cavaliere), Distante, Parentela (28’ st Surace), Castro Rombolà, Ciancio (7’ st Marini), Bruno © (7’ st Zangari), Loria (15’ st Lupoi). A disposizione: De Santis, Pulito. Allenatore: Giulio Spaderra

Marcatori: 7’ pt Longo (aut), 36’ pt Serra, 3’ st Bottalico, 23’ st Faragó, 38’ st Bottalico

Ammoniti: Danese, Serra

Recupero: 1’ pt - 3’ st

Arbitro: Adolfo Tomaselli della sez. di Brindisi

Assistenti: Fabio Santo della sez. di Barletta - Giovanni Sparapano della sez. di Molfetta