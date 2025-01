L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Sebastian Esposito è stato convocato dalla Nazionale Under 20 dell’Australia in occasione della Coppa d’Asia U20 che si disputerà in Cina dal 12 febbraio all’1 marzo 2025.

L’Australia, inserita nel Gruppo A, affronterà il Kirghizistan (12/02), Qatar (15/02) e la Cina (18/02).