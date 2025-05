Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, reduce da quattro risultati utili consecutivi, sarà impegnata sabato mattina sul campo del Sassuolo per la penultima giornata di campionato. L'Under 18 di mister Schipa, dopo i successi ottenuti con Inter e Roma, ospiterà martedì mattina la Sampdoria mentre i ragazzi dell'Under 14 saranno impegnati a Napoli nella giornata di sabato.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Sassuolo - Lecce

Sabato 10 maggio ore 11.00

Stadio Enzo Ricci, Sassuolo (MO)

UNDER 18

Lecce - Sampdoria

Martedì 13 maggio ore 14.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Napoli - Lecce

Sabato 10 maggio ore 12.00

Complesso Kennedy, Napoli (NA)