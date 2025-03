Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo tre successi consecutivi in campionato, torna sconfitta per 2-1 da Bergamo nella gara con l’Atalanta. Under 18 superata dal Cesena, turno di sosta per l’Under 17. Una sconfitta ed una vittoria con la Salernitana rispettivamente per Under 16 ed Under 15, largo successo per i ragazzi dell’Under 14 con il Potenza.



PRIMAVERA 1

Atalanta - Lecce 2-1

17’ pt Gorter (aut.)

24’ pt Tavanti

39’ pt Delle Monache



UNDER 18

Lecce - Cesena 1-3

22’ pt Di Pasquale

37’ st Antoniacci

39’ st Greco

45’ st Galvagno

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Salernitana -Lecce 1-0

6’ pt Paolillo

UNDER 15

Salernitana - Lecce 1-3

4’ pt Cipressa

16’ st Okoumassoun

25’ st Cipressa

38’ st Carangio