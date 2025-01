Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare.

Lavoro personalizzato per Berisha mentre hanno svolto terapie Banda, Gaspar e Rafia. Sulla situazione sanitaria di Gallo si riferisce a parte.

Domani alle 13.00 è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Empoli.



Fino alle ore 19:00 di domani sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “Carlo Castellani - Computer Gross Arena” valevoli per la gara Empoli - Lecce, 20ª giornata della Serie A Enilive. Clicca QUI per tutte le info.