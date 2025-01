Giallorossi della formazione Primavera 1 in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 20ª Giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Cesena

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito ©, Gorter, Winkelmann (44’ st Regetas), Kovac, Delle Monache (30’ st Mboko), Pacia, Ubani, Pejazic, Bertolucci (30’ st Kodor), Denis (30’ st Agrimi (50’ st Russo). A disposizione: Verdosci, Yilmaz, Lami, Zanotel, Basile, Muya. Allenatore: Giuseppe Scurto

Cesena: Montalti, Campedelli, Valentini ©, Ghinelli (30’ st Zamagni D.), Tampieri (17’ st Castorri), Coveri, Arpino (17’ st Tosku), Domeniconi, Manetti (22’ st Ronchetti), Gallea, Wade (1’ st Perini). A disposizione: Gianfanti, Mattioli, Zamagni T., Lontani, Dolce. Allenatore: Nicola Campedelli

Marcatori: 15’ pt Pacia, 26’ pt Bertolucci, 28’ st Coveri (rig.), 41’ st Zamagni D., 45’ st Agrimi

Ammoniti: 9’ st Manetti, 43’ st Domeniconi, 51’ st Valentini

Recupero: 2’ pt - 6’ st

Arbitro: Ciro Aldi della sez. di Lanciano

Assistenti: Michele Colavito della sez. di Bari - Marco Colaianni della sez. di Bari