Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare. Assente Marchwiński, prosegue il lavoro parzialmente in gruppo Rafia. A riposo Pierret per uno stato febbrile. Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha fissato un allenamento mattutino al Via del Mare.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Bologna, 24ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica 9 febbraio alle ore 18:00 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.