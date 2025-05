Squadra impegnata al mattino in una sessione di allenamento al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo.

Assenti Jean e Marchwiński, Krstović ha svolto un lavoro personalizzato mentre Rafia si è allenato regolarmente in gruppo.

Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Verona, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle 15:00.

Fino alle ore 19:00 di domani, sabato 10 maggio, sarà attiva la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “Bentegodi” di Verona per la gara Hellas Verona - Lecce. Clicca QUI per tutte le info.