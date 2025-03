La distribuzione dei gadget riservata agli abbonati della stagione 2024/2025, proseguirà presso l’U.S. Lecce Store di Via Filzi n. 30, dal 05 al 30 maggio 2025, dal lunedì al venerdì, orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (esclusi i giorni delle partite disputate in casa).

Info mail: [email protected]

Si ricorda che è obbligatorio presentarsi muniti dell’abbonamento in originale e documento di identità.



Per il ritiro dello zaino sarà possibile delegare terze persone maggiorenni , non necessariamente abbonati, presentando delega in carta semplice, debitamente compilata e firmata (modulo delega disponibile al seguente link ( https://www.uslecce.it/news/334702743046/abbonati-2024-2025-info-consegna-gadget ), abbonamento in originale e copia del documento di identità del titolare dell’abbonamento.

Resta attivo fino al 31 maggio 2025 il servizio di “consegna a domicilio” tramite le seguenti modalità:

- a mezzo corriere con spese di spedizione a carico dell’abbonato (costo per Italia € 9,99 + IVA – costo nazioni EU extra EU a seconda del Paese di destinazione). Pagamento in contrassegno;

- CPK Express – corrieri in bici, solo per i tifosi residenti a Lecce, con spese di consegna a carico dell’abbonato (costo € 3,00 IVA inclusa). Pagamento in contrassegno.