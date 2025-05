La preparazione dei giallorossi è ripresa questa mattina con un allenamento al Via del Mare in vista della gara dell’Olimpico con la Lazio, nella quale mister Giampaolo dovrà fare a meno di Morente, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Assenti Jean e Marchwiński, Burnete si è allenato regolarmente in gruppo mentre Pierret (sovraccarico funzionale) e Rebić (dolenzia alla caviglia destra) hanno svolto un lavoro personalizzato.

Domani è in programma un allenamento mattutino al Via del Mare prima della partenza alla volta di Roma, dove proseguirà la preparazione della gara con i biancocelesti.