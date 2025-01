Giallorossi al lavoro questa mattina al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo.

Berisha e Gallo hanno svolto un lavoro personalizzato mentre proseguono con le terapie Banda, Gaspar e Rafia.

La preparazione dei giallorossi in vista della gara con il Cagliari proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare.

Sono in vendita fino alle ore 19:00 di sabato i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Unipol Domus di Cagliari per la gara Cagliari - Lecce, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15:00. Clicca QUI per tutte le info.