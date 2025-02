Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 3ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Hellas Verona.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Verdosci, Zanotel, Palmieri, Di Pasquale, Arsena, Pantaleo ©, Perrone (21’ st Marrocco), Spinelli (1’ st Longo), Esposito (21’ st Milanese), Leo (1’ st Martano (37’ st Liccardi), Stanciu. A disposizione: Bernardi, Dell’Anna, Paglialunga, Bleve. Allenatore: Simone Schipa

Hellas Verona: Torselj, Albertini, Grassi, Bancila, Zaghetto (28’ st Borrelli), Minucelli E. ©, Odia (28’ st Mussola), Minucelli F., Caleffi (1’ st Zanfisi), Gallina Andre, De Paoli (20’ st Pagliei). A disposizione: Topollaj, Sidibe, Opuoru, Molinari. Allenatore: Luigi Pagliuca

Marcatori: 10’ st Perrone

Ammoniti: Minucelli, Albertini

Arbitro: Antonio Spera della sez. di Barletta

Assistenti: Gianmarco Sorgente della sez. di Taranto - Stefano Sibilio della sez. di Brindisi