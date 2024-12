Giallorossi in campo alle 20:45 al Via del Mare per la 17ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Lazio.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Berisha (34’ st Kaba), Baschirotto ©, Morente, Rafia (15’ st Pierret), Krstović (15’ st Rebić), Guilbert, Dorgu, Jean (47’ st Sansone), Coulibaly, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Oudin, Helgason, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Marchwiński, Hasa. Allenatore: Marco Giampaolo

Lazio: Provedel, Rovella, Guendouzi, Zaccagni © (38’ st Noslin), Castellanos, Romagnoli, Isaksen (25’ st Tchaouna), Dia (19’ st Pedro), Lazzari (38’ st Marusic), Tavares (25’ st Pellegrini), Gila. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Castrovilli. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: 47’ pt Castellanos (Rig.), 5’ st Morente, 42’ st Marusic

Ammoniti: 24’ st Dorgu, 27’ st Rebić, 37’ st Tchaouna, 45’ st Ramadani

Espulsi: 46’ pt Guilbert

Recupero: 1’ pt - 6’ st

Spettatori: 26.749 di cui 21.726 abbonati

Arbitro: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo

Assistenti: Ciro Carbone sez. di Napoli - Giorgio Peretti sez. di Verona

IV Ufficiale: Paride Tremolada sez. di Monza

VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna