Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1 sarà impegnata sabato con la Roma nella gara valevole la 23ª giornata del campionato Primavera 1. L’Under 18 affronterà lunedì mattina il Verona mentre l’Under 17 sarà impegnata sabato mattina in trasferta sul campo della Fiorentina. Le formazioni Under 16 ed Under 15 faranno visita sabato ai pari età della Roma, turno di sosta per l’Under 14.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Roma

Sabato 1 Febbraio ore 13:00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Lecce - Hellas Verona

Lunedì 3 Febbraio ore 11:00

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 17

Fiorentina - Lecce

Sabato 1 Febbraio ore 10:30

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

UNDER 16

Roma - Lecce

Sabato 1 Febbraio ore 12:00

C.S. “A. Di Bartolomei”, Roma (RM)

UNDER 15

Roma - Lecce

Sabato 1 Febbraio ore 10:00

C.S. “A. Di Bartolomei”, Roma (RM)

UNDER 14

Sosta