Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “I prati" di Fiuggi (FR) per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B,Frosinone - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Frosinone: Capanna, Pantano, Reali ©, Metaj (44’ st Coluzzi), Pierguidi (10’ st Mirenzi), Millozzi (10’ st Castellani), Oberti, Carfagna, Carpentieri (20’ st Binoshaj), Danieli (20’ st Borghi), Serapiglia (20’ st Eulisi). A disposizione: Giora, Boccanera, Menghini. Allenatore: Riccardo Lucidi

Lecce: Penev, Basile, Mele, Longo, Guida (40’ st Bozzolo), Trio, Parente, Candido (22’ st Maiotti), Esposito (40’ st Villa), Marrocco © (34’ st Sergi), Popescu (1’ st Margheriti). A disposizione: Bleve, Piccinno, Costantini. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 9’ st Esposito, 34’ st Marrocco (rig.)

Ammoniti: Danieli, Miccoli, Esposito, Bozzolo

Recupero: 3’ pt - 5’ st

Arbitro: Emanuele Velocci della sez. di Frosinone

Assistenti: Andrea Aureli della sez. di San Benedetto del Tronto - Giovanni Martino della sez. di Cassino