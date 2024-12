Giallorossi della formazione Under 14 impegnati questo pomeriggio alle 15:30 al “Centro Sportivo Kick Off” di Cavallino (LE) per la 5ª giornata del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti Under 14 gruppo 7, Lecce - Benevento.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Mele, Romano, Rizzo A., De Felice (34’ st Leo), Sicuro, Colaci, Greco (31’ st Di Tana), Fall ©, Marra, Favale (31’ st Capobianco), Montinaro. A disposizione: Rizzo P., Turchiarulo, Strada, Antonazzo. Allenatore: Massimo Manca

Benevento: Pane, Circelli, Sorrentino (12’ st Nonga), Manenete (35’ st Balima), De Spirito, Di Nita, Ciambrello (25’ st Ponsiglione), De Vito, D’Avino (35’ st Iuliano), Mastrovito, Aragona. A disposizione: Virgilio, De Rosa, Manente, Di Iorio, Mazzola. Allenatore: M. Grande

Marcatori: 35’ pt Montinaro, 8’ st Marra

Ammoniti: Colaci, Romano, Di Nita



Arbitro: Danilo Pio Petralia della sez. di Taranto