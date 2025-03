Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 10:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 10ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Palermo.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, De Lauro (39’ st Costa), Okoumassoun, Cafasso, Avvisati ©, Sergi (33’ st Scotti), Cipressa, Raffo, Desiate, Placi’, Torsello. A disposizione: Lucarella, Carluccio, Pecere, De Vito, Milli, Turlizzi. Allenatore: Emanuele Antonucci

Palermo: Sciacca, Cataldi, Madonia ©, Parisi (14’ st Profeta), Ciulla, Lo Iacono, Scaccianoce (32’ st La Padula), Pellegrino (32’ st Cinà), Argano (26’ st Petrolà), Corea, Porcelli. A disposizione: Impicche’, Patti, Castronovo. Allenatore: Giulio Greco

Marcatori: 13’ pt Desiate, 25’ pt Scaccianoce, 31’ st Ciulla, 44’ st Desiate

Ammoniti: Belloni, Cafasso, Scaccianoce

Arbitro: Andrea Zantonini della sez. di Brindisi

Assistenti: Oliver Junior Ossou della sez. di Casarano - Michele Cozza della sez. di Casarano