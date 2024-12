Giallorossi della formazione Under 15 impegnati questa mattina alle 12:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per l’11ª giornata del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Empoli.



Questo il tabellino dell’incontro:



Lecce: Belloni, Pecere, Okoumassoun, Cafasso, Avvisati ©, D’Agostino, Cipressa, Raffo, Torsello (17’ st Milli), Scotti (41’ st D’Arpe), Turlizzi (29’ st Sergi). A disposizione: Mandorino, Cerasino, Costa, De Vito, Carluccio, Russo. Allenatore: Emanuele Antonucci



Empoli: Flaccadori, Brogi, Mantovani, Olivieri ©, Suljevic (32’ st D’Ambrosi), Russomando, Oliveri, Di Pede, Lemmetti (11’ st Petreni), Savelli (11’ st Lodi), Cangiano. A disposizione: Terri, Taddei, Botti, Ferrara, Mazzantini, Yzeiri. Allenatore: Stefano Lo Russo

Marcatori: 32’ pt D’Agostino, 34’ pt Russomando

Ammoniti: Okoumassoun, Milli, Olivieri

Arbitro: Adolfo Tomaselli della sez. di Brindisi

Assistenti: Gabriele Molino della sez. di Taranto - Federico Troisi della sez. di Casarano