L’U.S. Lecce comunica che per la gara Lecce – Bologna, in programma domenica 09 febbraio p.v. alle ore 18:00 al Via del Mare, sono ancora disponibili sul circuito abilitato Vivaticket (“online” fino alle ore 17:45 del giorno gara e presso i punti vendita abilitati secondo gli orari di apertura dei singoli esercizi), i tagliandi dei posti ordinari dei settori Tribuna Est e Tribuna Centrale Superiore.



Stante l’elevato numero di richieste, a partire dalle ore 15:00 di venerdì 07 febbraio saranno altresì disponibili i biglietti dei posti a ridotta visibilità di tutti i settori a eccezione delle Poltronissime e Curva Nord.



Si ricorda che i botteghini dello stadio il giorno della gara non sono abilitati alla vendita dei tagliandi.

A tal fine, si raccomanda vivamente di utilizzare il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando tutte le altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I cancelli dello stadio apriranno alle ore 16:00.