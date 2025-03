Nell’ambito delle iniziative sociali promosse dal club, l’U.S. Lecce è partner dell’Associazione Onlus “conSLAncio” dal 2023 per onorare la memoria dell’ex calciatore giallorosso Nicola Loprieno.

Nicola è deceduto nel marzo del 2021, a causa di una patologia chiamata Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Tenace e combattivo, nella vita e sul campo, Loprieno ha militato in giallorosso dal ’74 al ’78 ed è stato esempio e figura di riferimento per molti tifosi che non lo hanno mai dimenticato.

“La SLA è una malattia terribile che nel giro di poco tempo dalla diagnosi ti paralizza completamente e si sopravvive solo se attaccati a macchine salvavita quali ventilatori e nutripompe".Così racconta la moglie di Nicola e vicepresidente di conSLAncio, Sig.ra Lalla Desiderato.

La SLA è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce irrimediabilmente i motoneuroni. In Italia, sono affette da SLA oltre 6.000 persone. Le cause della malattia non sono ancora note e non sono quindi disponibili terapie in grado di arrestarne la progressione.

Nel ricordo di Nicola Loprieno, l’U.S. Lecce patrocinerà le iniziative a sfondo benefico per sostenere conSLAncio, la Onlus no-profit, Membro dell’International Alliance of ALS/MND Associations (Alleanza Internazionale delle Associazioni SLA/MND), EUpALS (Organizzazione Europea per professionisti e persone affette da SLA), EU ALS Coalition e Coalizione Italiana SLA, che si occupa di migliorare l’assistenza, sollecitare le Istituzioni affinché venga garantita una dignitosa quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie. Migliorare gli standard qualitativi dell’assistenza fornita in tutte le regioni d’Italia. Semplificare gli iter burocratici per l’accesso a tutte le forme di assistenza. Omogeneizzare i piani di assistenza su tutto il territorio nazionale. Aiutare nella scoperta di cure pur nella complessità della patologia. “conSLAncio” intende sollecitare le Istituzioni e la Comunità scientifica affinché si valuti in tempi brevi l’efficacia di farmaci in sperimentazione sullo scenario internazionale e quindi informare su tutto ciò che è in sperimentazione nel mondo.

Dal 2017, conSLAncio è la prima associazione italiana della SLA con una sede all’estero presso Boston, Massachusetts, Stati Uniti, gestita dall’Ing. Silverio Conte. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.conslancio.it

Federico Baschirotto, Wladimiro Falcone e Antonino Gallo, in rappresentanza di tutta l'U.S. Lecce, hanno prodotto un video invitando a sostenere le persone affette da SLA e i loro familiari, oltre naturalmente la stessa Associazione conSLAncio, donando il 5x1000, tesserandosi o facendo donazioni libere.

Il video è stato montato dal Dott. Luca Cipollone dell’azienda Polaris Production.