Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 10:30 allo Stadio “Marcello Martoni” di Monterosi (VT) per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lazio - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lazio: Orlando, Napolitano (31’ st Germani) , Reuben, Ricci (31’ st Vagni), Monti (1’ st Tocci), Ricci Gm ©, Massarut (23’ st Petronzi), Tolomeo (1’ st De Vincenzo), Schettini A., Mistretta (1’ st Salvati), Caputo (17’ st Sulaj). A disposizione: Avitto, Berini. Allenatore: Tommaso Rocchi

Lecce: Belloni, De Lauro, Okoumassoun, Cafasso, Avvisati ©, Sergi, Cipressa, Raffo, Desiate (1’ st Turlizzi), Placi’, Torsello (27’ st Scotti). A disposizione: Lucarella, Costa, Tundo, Pecere, De Vito, Milli, D’Arpe, Turlizzi. Allenatore: Antonio Caputo

Marcatori: 39’ pt Desiate, 40’ st Cipressa

Ammoniti: De Lauro, Ricci

Arbitro: Azem Civic della sez. di Rieti

Assistenti: Andrea Rizzo della sez. di Rieti - Filippo Sciarra della sez. di Rieti