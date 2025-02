Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, dopo l’impegno infrasettimanale con la Juventus, ospiterà domenica la Sampdoria nella gara valevole la 27ª giornata di campionato. L’Under 18 di mister Schipa, dopo il successo con l’Atalanta nell’ultimo turno, farà visita al Torino sabato pomeriggio. Turno di sosta per l’Under 17 mentre le formazioni Under 16 ed Under 15, entrambe reduci da una vittoria, affronteranno domenica i pari età del Frosinone. L’Under 14, capolista del girone, sarà impegnata sabato pomeriggio a Crotone.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Sampdoria

Domenica 23 Febbraio ore 13.00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Torino - Lecce

Sabato 22 Febbraio ore 15.00

Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Frosinone

Domenica 23 Febbraio ore 12.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Frosinone

Domenica 23 Febbraio ore 10.30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Crotone - Lecce

Sabato 22 Febbraio ore 16.00

C.S. Settore B, Crotone (KR)