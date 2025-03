La preparazione dei giallorossi è proseguita con un allenamento mattutino al Via del Mare. Assente Marchwiński, a riposo Sala per uno stato febbrile. Per la giornata di domani mister Giampaolo ha fissato la seduta di rifinitura nel pomeriggio al Via del Mare prima della partenza alla volta di Genova.

Fino alle ore 19:00 di domani sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “Luigi Ferraris” di Genova per la gara Genoa - Lecce. Clicca QUI per tutte le info.