Giallorossi in campo alle 12:30 al Via del Mare per la 16ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Monza.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Berisha (10’ st Ramadani), Baschirotto ©, Morente, Rafia (22’ st Helgason), Krstović (22’ st Rebić), Guilbert, Dorgu, Jean, Coulibaly, Pierotti (44’ st Kaba). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Oudin, Sansone, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa. Allenatore: Marco Giampaolo

Monza: Turati, Izzo (22’ st Sensi), Caldirola (39’ pt Carboni), Caprari (22’ st Forson), Maldini, Birindelli (34’ st Pereira), Marí ©, Bondo, Bianco (34’ st Maric), Mota, Kyriakopoulos. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Valoti, D'Ambrosio, Postiglione, Martins, Colombo. Allenatore: Alessandro Nesta

Marcatori: 3’ pt Morente, 37’ pt Dorgu (aut.), 45’ pt Krstović

Ammoniti: 20’ pt Kyriakopoulos, 28’ pt Rafia, 40’ pt Izzo, 43‘ Bianco, 39’ st Maric, 38’ st Maldini

Recupero: 2’ pt - 6’ st

Spettatori: 23.663 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia

Assistenti: Pasquale Capaldo sez. di Napoli - Khaled Bahri sez. di Sassari

IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi sez. di Molfetta

VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano

AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco