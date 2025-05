La preparazione dei giallorossi è ripresa nel pomeriggio di oggi con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della trasferta di Verona, in programma domenica alle ore 15:00. Assenti Jean e Marchwiński. Lavoro differenziato per Burnete, Rebić (reduci da uno stato influenzale) e Krstović (sovraccarico funzionale).

Per la giornata di domani è in programma un doppio allenamento sempre sul campo dell’Acaya.





Clicca QUI per tutte le info biglietteria relative al Settore Ospiti dello Stadio “Bentegodi” di Verona per la gara Hellas Verona - Lecce.