Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 11:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 32ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Genoa.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac (24’ st Agrimi), Yilmaz (1’ st Mboko), Delle Monache ©, Ubani (24’ st Minerva), Knutsen (1’ st Bertolucci). A disposizione: Verdosci, Russo, Pacia, Basile, Muya, Marrocco, Pejazic. Allenatore: Giuseppe Scurto

Genoa: Lysionok, Meconi, Barbini, Rossi, Ferroni, Papastylianou (47’ st Spicuglia), Dorgu, Ghirardello (1’ st Mendolia), Arboscello ©, Deseri (27’ st Arata), Carbone. A disposizione: Magalotti, Mihelsons, Pallavicini, Pagliari, Colonnese, Arata, Riolfi. Allenatore: Jacopo Sbravati

Marcatori: 10’ pt Meconi, 24’ st Ghirardello

Ammoniti: 21’ pt Esposito,11’ st Carbone, 44’ st Meconi

Recuperi: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Domenico Mirabella della sez. di Napoli

Assistenti: Pierpaolo Carella della sez. di L’Aquila - Ludovico Esposito della sez. di Pescara