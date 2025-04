Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 10:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per l’11ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Empoli.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri, Dell’Anna, Longo (14’ st Arsena), Lami, Perrone, Parente (31’ st Paglialunga), Esposito, Di Pasquale ©, Martano (31’ st Leo). A disposizione: Bernardi, Guida, Vitale, Liccardi, Milanese. Allenatore: Simone Schipa

Empoli: Fioravanti, Lupi (37’ st Zampardi), Lauricella, Fanucchi, Barbieri, Gori, Mazzi, Chiaverini (24’ st Blazic), Rossetti © (37’ st Del Piero), Menconi (10’ st Tavernini), Monaco. A disposizione: Pagni, Ferretti, Colombani, Talenti, Tassotti. Allenatore: Francesco Sarlo

Marcatori: 25’ pt Longo, 28’ pt Monaco (rig.), 42’ st Monaco

Ammoniti: Parente, Lami, Rossetti

Espulsi: Gori

Recuperi: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Luca Schifone della sez. di Taranto

Assistenti: Stefano Sibilio della sez. di Brindisi - Filippo Panebarc della sez. di Foggia