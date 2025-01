Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Ancora una vittoria per la formazione Primavera 1, che grazie al gol di Delle Monache ha superato l’Hellas Verona per 1-0. I ragazzi di mister Scurto chiudono così il girone di andata a quota 27 punti in classifica. Successo per 2-0 in casa con il Cagliari per l’Under 18 di mister Schipa, sconfitta di misura in trasferta ad Empoli per l’Under 17. Turno di sosta per le formazioni Under 16 ed Under 15 mentre i ragazzi dell’Under 14 hanno ottenuto una vittoria nella gara con i pari età del Napoli.

PRIMAVERA 1

Verona - Lecce 0-1

44’ st Delle Monache

UNDER 18

Lecce - Cagliari 2-0

8’ pt Martano

29’ st Voglino



UNDER 17

Empoli - Lecce 2-1

37’ pt Landi

37’ st Busiello (rig)

42’ st Margheriti

UNDER 16

Sosta

UNDER 15

Sosta