È arrivata la terza vittoria casalinga consecutiva per i ragazzi di mister Scurto che, nell’anticipo della 14ª giornata del Campionato Primavera 1, hanno superato per 2-1 l’Atalanta.

All’iniziale vantaggio degli orobici su calcio di rigore al 6’ è arrivata immediata la risposta dei giallorossi con il nono gol in campionato di Bertolucci. L’attaccante francese ha trasformato il calcio di rigore procurato da Delle Monache battendo il portiere Zanchi. Rimonta completata già nel primo tempo grazie al gol al 46’ di Kovac. Il centrocampista bosniaco, già a segno contro l’Udinese, con un preciso tiro rasoterra sul secondo palo ha fissato il risultato sul 2-1.

Con la vittoria nella gara di venerdì con l’Atalanta sono 18 i punti conquistati in Campionato, con i giallorossi al terzo risultato utile consecutivo in Campionato dopo la vittoria con il Milan ed il pareggio con la Lazio. La striscia positiva si allunga a quattro se considerata la vittoria in Coppa Italia Primavera con il Venezia che ha consentito l’accesso agli ottavi di finale.

Il prossimo impegno è in programma sabato mattina alle 11:00, quando i ragazzi della Primavera faranno visita al Genoa. I giallorossi saranno poi in campo già il mercoledì successivo per il turno infrasettimanale di campionato, che li vedrà affrontare il Torino al DEGHI Sport Center.