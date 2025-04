Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al “Centro Tecnico Federale" di Catanzaro (CZ) per la 12ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Catanzaro - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Catanzaro: Canino, Bonora, Parisi (40’ st D’Oppidio), Grieco, Misano, Miceli © (45’ st Morrone), Macrí (25’ st Tedeschi), Cambrini, Madia (25’ st Sturniolo), Aloisio (40’ st Geraci), Gjoka. A disposizione: Le Rose, Cannataro, Mancuso, Lucenti. Allenatore: Massimo Cirillo

Lecce: Ciaccia, Mariano (25’ st Sergi), Basile (15’ st Mele), Muya, Guida (25’ st De Vita), Trio, Maiotti (34’ st Lerga), Persano (15’ st De Paolis), Margheriti, Marrocco ©, Popescu (34’ st Villa). A disposizione: Costantini, Pelivanov. Allenatore: Fabio Marrocco

Marcatori: 8’ pt Macrì, 9’ pt Persano, 6’ st Marrocco, 9’ st Madia (rig.)

Ammoniti: Muya, Villa

Recupero: 9’ st

Arbitro: Carlo Alberto Frangella della sez. di Paola

Assistenti: Raffaele Trapasso della sez. di Vibo Valentia - Nicolò Matteo Presta della sez. di Cosenza