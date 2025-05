Il lavoro dei giallorossi è proseguito questa mattina con una seduta di allenamento al Via del Mare.

Assenti Jean e Marchwiński mentre Krstović e Rafia hanno svolto un lavoro personalizzato.

Per la giornata di domani mister Giampaolo ha fissato un allenamento mattutino al Via del Mare.

