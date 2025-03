Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per l’8ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Napoli.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, De Lauro, Okoumassoun (34’ st Pecere), Cafasso G., Avvisati ©, Sergi (18’ st Scotti), Cipressa (37’ st Turlizzi), Raffo, Desiate, Placi’, Torsello. A disposizione: Lucarella, Tundo, De Vito, Carluccio, D’Arpe. Allenatore: Emanuele Antonucci

Napoli: De Fenza, Cafasso L. (31’ st Battipaglia L.), Botta, De Crescenzo ©, Piccolo L., Cacciapuoti, Schiattarella (13’ st Amendola), Carafa, Piccolo S., Petriccione (35’ st Fattoruso), Di Tella (13’ st Lombardo). A disposizione: Gallinaro, Di Pietro, Di Vico, Battipaglia A. Allenatore: Salvatore Galizia

Ammoniti: De Lauro, Placi’, De Crescenzo, Lombardo

Arbitro: Federico Troisi della sez. di Casarano

Assistenti: Riccardo Bruno della sez. di Casarano - Giorgio Candido della sez. di Casarano