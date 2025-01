I giallorossi, rientrati ieri sera dalla trasferta di Cagliari, si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta di allenamento.

A riposo Marchwiński, hanno svolto un lavoro personalizzato Banda, Berisha, Gallo e Gaspar mentre Rafia prosegue con le terapie.

La squadra proseguirà la preparazione mercoledì con una doppia seduta di allenamento ad Acaya in vista della gara con l’Inter, in programma domenica alle 18:00 al Via del Mare.





Da questa mattina sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Inter, 22ª giornata della Serie A Enilive. Clicca QUI per tutte le info.