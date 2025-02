L'U.S. Lecce comunica che è attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti validi per gara del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 Monza - Lecce , in programma domenica 16 febbraio alle ore 15:00 (capienza 2.587 posti).



Prezzo tagliando : INTERO € 20,00 (+ €2,00 di commissioni di servizio online; + €3,40 nei punti vendita)

NB: i residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto solo se in possesso di fidelity card del Lecce. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni.



Modalità acquisto biglietti : I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata, oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti.

Si ricorda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

Ulteriori info in Home alle voci "Biglietteria" e "Prezzi Biglietti".