È iniziato con una vittoria per 3-0 il 2025 dei giallorossi della formazione Primavera 1, che nella 18ª giornata di campionato hanno superato il Cagliari raggiungendo quota 24 punti in classica.

Nella gara con i sardi i ragazzi di mister Scurto hanno portato il risultato sul 3-0 già nel primo tempo grazie ai gol realizzati da Kovac, Daka e Delle Monache.

I giallorossi saranno in campo già domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 12:00 per la gara in trasferta con la Roma, valevole gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Primavera.

Il prossimo impegno in campionato è fissato invece per lunedì 13 gennaio alle ore 12:00, quando la formazione Primavera 1 sarà impegnata sul campo dell’Hellas Verona per l’ultima gara del girone di andata.