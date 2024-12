Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, reduce dal successo per 1-0 con il Venezia che è valso la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, ospiterà l’Atalanta nell’anticipo della 14ª giornata del Campionato Primavera 1. L’Under 18 affronterà sabato mattina il Monza mentre l’Under 17 sarà impegnata con il Catanzaro domenica pomeriggio. Le formazioni Under 16 ed Under 15 affronteranno i pari età dell’Empoli nella giornata di sabato mentre i ragazzi dell’Under 14 faranno visita al Potenza.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Atalanta

Venerdì 6 Dicembre ore 14:00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Lecce - Monza

Sabato 7 Dicembre ore 10:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 17

Lecce - Catanzaro

Domenica 8 Dicembre ore 15:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 16

Lecce - Empoli

Sabato 7 Dicembre ore 14:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 15

Lecce - Empoli

Sabato 7 Dicembre ore 12:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 14

Potenza - Lecce

Sabato 7 Dicembre ore 13:00

Campo San Leonardo, Pietragalla (PZ)