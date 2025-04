Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Monteboro” di Empoli (FI) per l’11ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Empoli - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Empoli: Flaccadori, Brogi (6’ st Suljevic) , Mantovani (35’ st Yzeiri), Olivieri © (35’ st De Ferdinando), Russomando, Orlando, Olivieri (35’ st D’Ambrosi, Di Pede (35’ st Lodi), Misciagna, Savelli (24’ st Mazzantini), Cangiano (35’ st Boeri). A disposizione: Forno, Petreni. Allenatore: Stefano Lo Russo

Lecce: Belloni (29’ st Lucarella), De Lauro (38’ st Tundo), Okoumassoun (38’ st Pecere), Cafasso, Avvisati, Sergi (38’ st Turlizzi), Cipressa, Raffo ©, Desiate, D’Agostino (1’ st Scotti), Torsello (36’ st Costa). A disposizione. Allenatore: Emanuele Antonucci

Marcatori: 3’ pt Misciagna, 21’ pt Di Pede, 40’ pt Cangiano, 7’ st Cangiano, 11’ st Scotti, 34’ st Misciagna, Misciagna

Ammoniti: De Ferdinando, Russomando

Arbitro: Andrea Lenge della sez. di Firenze

Assistenti: Vincenzo Mongelli della sez. di Pisa - Pierpaolo Braga della sez. di Pisa