L'U.S. Lecce comunica che, in data odierna, Filippo Verri, ventitreenne giornalista pubblicista, entrerà a far parte dell’ufficio comunicazione con il ruolo di Social Media Manager.

Un ringraziamento particolare a Dario Sanghez per la serietà e la competenza con cui ha svolto tale ruolo negli ultimi sei anni ed un grande in bocca al lupo per il nuovo autorevole percorso professionale al di fuori del mondo del calcio.