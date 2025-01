Squadra subito in campo questo pomeriggio per una sessione di allenamento al Via del Mare. Lavoro di scarico per chi ha preso parte alla gara di ieri, allenamento regolare per il resto del gruppo.

A riposo Marchwiński per uno stato febbrile, Berisha ha svolto un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno proseguito con le terapie. Per la giornata di domani il tecnico Giampaolo ha concesso una giornata di riposo con la preparazione dei giallorossi che riprenderà giovedì ad Acaya con una doppia seduta di allenamento.





Sono in vendita i biglietti per la gara Lecce - Genoa, 19ª giornata della Serie A Enilive, in programma al Via del Mare domenica 05 gennaio alle ore 15:00. QUI per tutte le info