Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 14:00 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Bari.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Basile (37’ st Mele), Bozzolo, Muya, Guida (37’ st Lattanzio), Trio, Lerga (1’ st Parente), Candido (19’ st Popescu), Margheriti (30’ st Maiotti), Marrocco © (37’ st Nisi), Voglino (37’ st Villa). A disposizione: Ciaccia, Costantini. Allenatore: Fabio Marrocco

Bari: Mezzapesa, Emiliano (42’ st Calvano), Legrottaglie, De Lucia (23’ st Monopoli), Soldani, Dimonte, Mundo (23’ st Cantone), Pizzo, De Tullio (14’ st Scarano), Positano (23’ st Sivilli), Ventola. A disposizione: Lamanuzzi, Paparella, Padula, Buonamico. Allenatore: Nicola Losacco

Marcatori: 7’ pt Lerga, 39’ pt Vogliono, 32’ st Muya, 46’ st Scarano

Ammoniti: Lerga, Marrocco, Mundo

Recupero: 1’ pt - 3’ st

Arbitro: Mario Cantoro della sez. di Brindisi

Assistenti: Alex Capotorto della sez. di Taranto - Francesco Minerva della sez. di Lecce