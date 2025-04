Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Mutti Training Center” di Collecchio (PA) per la 12ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Parma - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Parma: Taina, De Simone, Venturi, De Oliveira (10’ st Campatelli), Pajsar (27’ pt Montenet), Marchesi ©, Alinovi (34’ st Semeraro), D’Amico (34’ st Bellino), Chimezie, Mosans (10’ st Cozzolino), Leone. A disposizione: Cosentini, Alizoni, Papadimitrou, Balduzzi. Allenatore: Arturo Lupoli

Lecce: Verdosci, Zanotel, Palmieri, Di Pasquale ©, Longo, Arsena, Perrone, Spinelli (39’ st Milanese), Esposito, Leo (42’ st Paglialunga), Martano (1’ st Parente). A disposizione: Bernardi, Bozzolo, Vitale, Liccardi, Dell’Anna. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 13’ pt Pajsar, 25’ st Leo, 27’ st Cozzolino, 31’ st Parente

Ammoniti: Longo, Leo, Cozzolino, Taina

Arbitro: Thomas Manzini della sez. di Verona

Assistenti: Stefano Orlando della sez. di Modena - Filippo Todaro della sez. di Finale Emilia