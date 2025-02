Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 11:00 allo Stadio "Juventus Training Center” di Vinovo (TO) per la 26ª giornata del Campionato Primavera 1, Juventus - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Juventus: Radu, Martinez (42’ st Rizzo), Boufandar, Ripani (27’ st Ngana), Ventre, Crapisto (36’ st Sosna), Vacca (36’ st Lopez), Verde, Pagnucco ©, Biliboc (27’ st Merola), Amaradio. A disposizione: Zelezny, Pugno, Mazur, Keutgen, Djahl, Savio. Allenatore: Francesco Magnanelli

Lecce: Rafaila, Addo ©, Gorter (36’ st Kovac), Kodor (24’ st Bertolucci), Yilmaz, Regetas (9’ pt Delle Monache), Pacia, Ubani, Mboko (36’ st Agrimi), Scott, Denis (1’ st Winkelmann). A disposizione: Sakho, Russo, Minerva, Basile, Candido, Muya. Allenatore: Giuseppe Scurto

Marcatori: 16’ pt Vacca, 22’ pt Pacia (autogol), 28’ pt Vacca, 43’ pt Pacia, 32’ st Crapisto

Ammoniti: 47’ st Verde, 24’ st Delle Monache

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Gianmarco Vailati della sez. di Crema

Assistenti: Edoardo Maria Brunetti della sez. di Milano - Alessandro Cassano della sez. di Saronno