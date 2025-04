Il lavoro dei giallorossi è proseguito questa mattina con una seduta di allenamento mattutina all'Acaya Golf Resort & SPA. Ad eccezione di Marchwiński, mister Giampaolo ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione.

In vista della gara di domenica con il Venezia la squadra domani sosterrà un allenamento al mattino al Via del Mare.

Clicca QUI per tutte le info biglietteria per la gara Lecce - Venezia, in programma domenica alle ore 12:30 al Via del Mare.