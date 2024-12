Giallorossi della formazione Under 15 impegnati questa mattina alle 11:00 al Centro Tecnico Federale FIGC di Catanzaro (CT) per la 12ª giornata del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Catanzaro - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Catanzaro: Iarrera, Pisano, Nigro (26’ st Carlone), Russo V., Ammirato, Russo F., Scarfone, Pulito, Marini, Arone, Pugliese (40’ st Fimiano). A disposizione: Caputo, Calio’, Procopio, Colicchia, Usalj, Tomaino, Valoroso. Allenatore: Massimo Augusto

Lecce: Belloni, Pecere, De Lauro, Cafasso, Avvisati, D’Agostino, Cipressa, Raffo, Torsello (11’ st Milli), Scotti (10’ st De Siate), Turlizzi. A disposizione: Mandorino, Tundo, Sergi, Costa, Cerasino, Carluccio, D’Arpe. Allenatore: Emanuele Antonucci

Marcatori: 35’ pt Marini, 39’ pt Turlizzi, 3’ st Arone, 39’ st Cipressa

Arbitro: Matteo D’Addato della sez. di Catanzaro

Assistenti: Giuseppe Crosta della sez. di Lamezia Terme - Luca Pio Villella della sez. di Casarano