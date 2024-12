Giallorossi della formazione Under 16 impegnati questo pomeriggio alle 15:00 al “Centro Tecnico Federale FIGC” di Catanzaro (CT) per la 12ª giornata del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Catanzaro - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Catanzaro: De Sensi, Parentela (39’ st Surace), Calafiore, Drago (39’ st Sammaro), Longo, Distante, Zingari (24’ st Persiano), Castro, D’Ippolito (39’ st Lupoi), Bruno © (17’ st Loria), Farago’, De Santis (24’ st Elia). A disposizione: De Santis, Dolce, Cavaliere. Allenatore: Giulio Spader

Lecce: Fontanarosa, Mariano, Specchia (1’ st Danese), Lattanzio (1’ st Cancella), Parisi, Buzzerio (20’ st Falbo), Persano ©, Miccoli, Bottalico (20’ st Nisi), Serra (31’ st Arcuti), Schito (1’ st De Vita). A disposizione: Lupo, Rollo, Spaseski. Allenatore: Paolo Castelluzzo



Marcatori: 10’ pt D’Ippolito, 24’ pt Calafiore, 12’ st De Vita, 13’ st Faragò

Ammoniti: Longo, Elia, Lattanzio

Recupero: 5’

Arbitro: Antonio Maglionico della sez. di Paola

Assistenti: Domenico Paolo Moschella della sez. di Reggio Calabria - Francesco Seminara della sez. di Reggio Calabria